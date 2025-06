El 'zasca' de Shakira a la madre de Gerard Piqué cuando todavía eran pareja: "Fue el peor error de mi vida"

"Me dijo que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado", desveló Shakira sobre el consejo estético que le dio su entonces suegra, madre de Gerard Piqué, y que fue "el peor error" de su vida.

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el "zasca" que Shakira le hizo a su exsuegra durante una entrevista hace uno años en la revista 'Elle'. En aquel momento, Shakira todavía tenía una relación con Gerard Piqué ya que la artista lanza un mensaje a la madre del entonces futbolista llamándola "suegra".

En el vídeo, la revista le enseñó a la colombiana algunos de los looks más destacados de su carrera y Shakira no pude evitar llevarse las manos a la cabeza al ver uno en el que aparecía con el pelo corto, por encima de los hombros. "Uy, qué mal", destacó la cantante, que explicó que había sido "un consejo" de su suegra: "Me dijo que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado".

"El peor error de mi vida", confesó Shakira, que mandó un tajante mensaje a la madre de Gerard Piqué: "Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos".

"Ojo al zasca a la suegra", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo en el plató, donde Angie Cárdenas recuerda que su melena es algo muy "significativo" de Shakira.