Hablan los vecinos del autor del mayor 'simpa' de la historia: "No tenía muy buena fama"

Equipo de Investigación sigue la pista del hombre que organizó un lujoso bautizo para su hijo y dejó sin pagar gran parte de la cuenta. Así lo describen los vecinos del pueblo donde regentaba su negocio de coches de segunda mano.

Hasta 200 invitados, fuegos artificiales, barra libre de whisky y una cuenta sin pagar. 5.000 euros de deuda en uno de los mayores 'simpas' conocidos en España y que se produjo en Teo (A Coruña). Equipo de Investigación desgranaba en 2022 la estafa y hablaba con todos los implicados, incluido el autor del engaño, que huyó del restaurante en el momento que se lanzaron fuegos artificiales.

El programa se desplaza hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago, donde, según la dueña del restaurante, el sospechoso exhibía los vehículos de su negocio de compraventa de coches usados. Allí habla con los vecinos del hombre, que posteriormente fue condenado a pagar al local.

"De vista sí me suena", comentaba uno al ver una foto. "Tenía varios coches aquí abajo, en la rotonda, pero no tenía muy buena fama", decía otro. Según explicaba, se comentaba que los automóviles que vendía "no eran muy de fiar".

"Unos jetas", resumía otro de los vecinos sobre la familia en cuestión.

