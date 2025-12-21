Pérdidas hasta de más de 4.000 euros por los 'simpas': "Cada semana hay dos o tres"

"Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?", lamenta el hostelero en un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en octubre que laSexta ha emitido nuevamente este viernes.

Irse sin pagar de los locales de hostelería es una práctica que los empresarios españoles ya empiezan a denunciar. En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizaba los míticos 'simpa' y hablaba con algunos de los hosteleros afectados. Así, los reporteros viajan Barcelona y entrevistan a un hostelero que asegura que quienes cometen estos actos aprovechan para hacerlo "sobre todo en las terrazas".

No obstante, el hombre aseguraba que no existe un perfil concreto de persona que haga 'simpas'. "Pueden ser personas que a veces van bien vestidas", señalaba. Emilio López, otro profesional de la hostelería, aseguraba haber sido víctima de "incalculables" 'simpas'.

López mostraba ante las cámaras del programa varias facturas de cuentas sin pagar: "Cada semana siempre hay uno, o dos o tres", denunciaba. Había llegado a acumular "4.000 o 5.000 euros" de impagos. "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?", lamentaba.

