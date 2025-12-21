Hemeroteca Equipo de Investigación
El autor del mayor 'simpa' de la historia se excusa: "Me pidió una barbaridad de dinero"
El hombre detrás del bautizo que acabó en un masivo 'simpa' habla por primera vez en Equipo de Investigación: "Si mi intención fuera no pagar, no habría dejado una señal", se defiende.
Hizo uno de los mayores 'simpas' que se conocen hasta la fecha, pero no dudó en salir en televisión excusándose. Equipo de Investigación localizaba en 2022 al hombre que organizó un bautizo en un restaurante gallego y acabó siendo protagonista de uno de los 'simpas' más multitudinarios. Hasta 200 invitados, fuegos artificiales, barra libre de whisky y una cuenta de 5.000 euros sin pagar.
Primero contactaron con su mujer, quien aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido. Minutos después, recibieron la llamada de su abogado, que confirmó que su cliente estaba dispuesto a hablar, siempre acompañado por su letrado.
Durante la entrevista, el acusado reconoció haber contratado "un servicio pagando una cantidad", pero negó que fuera para 200 personas. "No llegaron ni a 200, ni a 150", insiste, defendiendo su versión: "Nunca negué que, si había que pagar una cantidad pequeña, se podía pagar. Pero la barbaridad de dinero que me pedían…".
También restó importancia al menú servido aquel día: "Les dieron fiambre para comer", afirmó, y negó que sus invitados se hubieran puesto de acuerdo para marcharse al mismo tiempo. "Yo no me llevé nada", asegura, y rechazó que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no habría dejado una señal".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.
*Puedes ver el programa completo en atresplayer.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.