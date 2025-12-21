El mayor 'simpa' de la historia se dio en Galicia: 200 invitados y 5.000 euros sin pagar

Equipo de Investigación contó en 2022 cómo el restaurante de María Suárez en Teo se quedó con una factura de miles de euros sin cobrar después de que los asistentes a un bautizo aprovecharan los fuegos artificiales para escapar.

Hay 'simpas' que se pueden convertir en historia. Este es el caso de un restaurante de Teo (A Coruña), que vivió una de las mayores estafas con este tipo de prácticas que se recuerdan. Hasta 200 invitados, fuegos artificiales, barra libre de whisky y una cuenta sin pagar.

Así fue el bautizo que dejó boquiabierta a María Suárez, dueña del restaurante gallego, y que Equipo de Investigación destapó en 2022. Más de 5.000 euros de factura quedaron pendientes tras una noche de fiesta y engaño que aún hoy sigue recordando.

Todo comenzó como un encargo más. El padre del niño dejó una fianza de 3.500 euros y acordó abonar el resto al terminar la celebración. El menú no escatimaba en lujos: embutidos ibéricos, pescado, carne a la brasa, una tarta espectacular y una norma innegociable: "Había que poner una botella de whisky desde el principio en cada mesa. Si se acababa, otra más", recordaba Suárez. Solo en alcohol, la cuenta superaba los 4.000 euros.

La fiesta se alargó toda la noche. Hubo música en directo, fuegos artificiales y hasta una tradición que, según la hostelera, acabó siendo clave en el engaño: "Ellos tienen por costumbre que cuando cortan la tarta, las familias les dan dinero. Cantidades grandes. Él contaba con esa plata para pagarme", explicaba.

Pero la sorpresa llegó en el momento de los fuegos artificiales. Los invitados salieron a la calle a presenciar el espectáculo y, en ese instante, el responsable del pago aprovechó para desaparecer. "Con la excusa de los fuegos salieron todos y él salió corriendo. Cuando quise darme cuenta, ya estaban metidos en el coche", lamentaba la dueña, convencida de que algunos asistentes estaban compinchados para dejar la cuenta sin pagar.

María denunció el 'simpa' y consiguió que la Justicia le diera la razón. "Le impusieron pagar 24 mensualidades de 210,41 euros, pero solo pagó seis. Además, tuvo que abonar las costas de mi abogado”, cuenta. Y lanza una reflexión: "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y luego cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", concluye.

