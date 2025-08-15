Criminólogos apuntan a Rogelio como autor del crimen del matrimonio de Guanarteme tras detectar movimientos bancarios sospechosos

Equipo de Investigación reconstruye el caso del matrimonio asesinado en Guanarteme. En este vídeo, recuerdan cómo contactaron con un examigo de Rogelio, subdirector bancario y principal sospechoso del crimen, quien llevaba un estilo de vida sospechoso.

Equipo de Investigación recuerda en este vídeo el reportaje sobre el momento en el que se pusieron en contacto con un examigo de Rogelio, subdirector de la sucursal bancaria donde el matrimonio asesinado en Guanarteme tenía depositado todo su dinero. Rogelio es el principal sospechoso del crimen, ya que fue la última persona que vio a la pareja con vida.

El examigo, que decidió mantenerse en el anonimato por "miedo" a posibles represalias, confesó al programa que siempre le llamó la atención el elevado tren de vida de Rogelio, con "drogas, fiestas y viajes". "También compraba para su casa, mantenía dos coches y un colegio particular alemán", describe.

Este estilo de vida también generó sospechas entre las autoridades encargadas de investigar el asesinato. Criminólogos e investigadores descubrieron que Rogelio tenía un historial delictivo: se dedicaba a robar a personas mayores. A Ana María y Antonio, el matrimonio asesinado, les sustrajo 78.000 euros.

"En sus declaraciones ante la Policía Judicial, Rogelio no consigue explicar esa salida de 78.400 € de las cuentas de Antonio y de Ana María", informa el criminólogo Jordi Delgado al programa. Esta suma "coincide que él tiene un alto nivel de vida con fiestas, cocaína, contrata servicios de prostitución, hace viajes y se los paga a los amigos". "Lógicamente, no corresponde con el nivel de vida normal de un sueldo de subdirector de un banco", concluye el criminólogo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación

Puedes ver el programa completo en Atresplayer