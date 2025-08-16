Desguaces La Torre, bajo la lupa de Hacienda: el "rey de la chatarra" niega los pagos en negro y un extrabajador lo contradice

Equipo de Investigación recuerda la inspección de Hacienda en Desguaces La Torre, donde surgieron dudas sobre el sistema de cobros. Mientras el dueño defiende que todo se hacía legalmente, un extrabajador asegura que se pagaba en negro aparte del personal.

En este vídeo, Equipo de Investigación rememora la inspección de Hacienda que tuvo lugar hace unos años en Desguaces La Torre. Durante la revisión, los técnicos interrogaron a clientes y empleados. El cajero automático situado a la entrada del negocio llamó la atención y generó sospechas sobre el sistema de cobros. Incluso incautaron el dinero de la caja.

El propio "rey de la chatarra", Luis Miguel Rodríguez, recuerda ese momento y explica que ese cajero estaba allí "porque la gente que a lo mejor quería sacar dinero, pues sacaba dinero y pagaba con dinero". Además, insiste en que su empresa "se cobraba todo en A".

El empresario defiende que su empresa funciona con transparencia: "Yo hago facturas todos los días, se contabilizan todos los tickets, o sea que es lo mismo. Aquí se hace todo en A, todo con factura". Además, asegura que sus empleados "no cobraban en B": "Se le pagaba porque cobraba a todo el mundo en transferencia o si cobraba en efectivo tenía su nómina que justificaba el pago".

Sin embargo, un extrabajador contradice esta versión y afirma a Equipo de Investigación que "hay muchos de mis compañeros que echan horas y lo pagan en dinero negro". Una situación que jura haber visto por sus dos hijos.

