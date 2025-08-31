Las mayores clavadas en ferias: 70 euros por unos refrescos o 18 por croquetas congeladas

Los clientes de locales de ferias están hartos de las cuentas desorbitadas y así lo reflejan en redes sociales. Equipo de Investigación habla con uno de ellos que asegura que se siente estafado.

Son muchas las personas que denuncian clavadas en fiestas y ferias de toda España. Los hilos con las quejas de los clientes se convierten cada verano en viral por los abultados precios de este tipo de locales de hostelería, a los que ni siquiera se puede denunciar porque están en constante movimiento.

Equipo de Investigación analizaba en un programa de 2023 este tipo de establecimientos de hostelería, así como las quejas de los clientes. "Una estafa, nos hicieron pagar 60 euros por un plato de calamares, unos chopitos, unas patatas fritas quemadas y dos cervezas", escribe un usuario. "Un plato de patatas y dos refrescos 60 euros", dice otra desde Tenerife.

Otros se quejan por pagar hasta 70 euros por unos refrescos o 18 por una ración de croquetas congeladas. Este último, un cliente de la feria de Murcia, no duda en atender a la periodista del programa tras reconocer en su comentario sentirse estafado.

"Decidimos cenar en una carpa, pedimos una cerveza cada uno, dos raciones al centro y un montadito por persona... la calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", reconoce. "Llegan a la feria, monta su restaurante, cobran y se van", asevera, reconociendo que es difícil seguirles la pista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

