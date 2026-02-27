Un venezolano admite que el mercado inmobiliario español es "muy rentable": "A futuro queremos seguir comprando más"

Equipo de Investigación analiza cómo los venezolanos con menos ingresos también están mirando al mercado inmobiliario español. En este vídeo, entrevista a un hombre que busca un segundo piso "para inversión".

Más allá de los millonarios del barrio de Salamanca, incluso los venezolanos con menos ingresos miran al mercado inmobiliario español. Yanira Sarmiento, agente inmobiliaria, explica a 'Equipo de Investigación' que tiene muchos clientes de este país y que el porcentaje es de "un 50% que compran como vivienda habitual, y otro 50% que tienen muy claro que es un tema de inversión".

El perfil del venezolano que va a su agencia inmobiliaria, afirma, es el del "trabajador", como hosteleros, "la chica que trabaja en el supermercado o el chico que trabaja en una tienda".

El programa consigue hablar con uno de sus clientes, un hombre que le explica que busca un segundo piso "para inversión" con un presupuesto de unos 220.000 euros: "Lo más probable es que lo alquilemos a un venezolano para ayudarnos entre nosotros mismos", señala.

Este hombre reconoce que el mercado inmobiliario en España es un negocio "muy rentable". De hecho, asegura que a futuro quiere "seguir comprando más". En su caso, asegura que volvió a Venezuela hace dos años y se dio cuenta de que "definitivamente, no volveríamos a vivir allá".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La pequeña Venezuela' en atresplayer.