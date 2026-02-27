De magistrado del Supremo en Venezuela a sobrevivir en España como conserje y repartidor: así es la historia de Rafael Ortega

Más allá del lujo de los millonarios venezolanos afincados en Salamanca, existe otra cara de la migración desde Venezuela. Historias como la de Rafael Ortega, que pasó de ser magistrado en su país a tener dos trabajos en España para sacar adelante a su familia.

En un piso de alquiler en un municipio cercano a Madrid empieza el día Rafael Ortega, un magistrado venezolano exiliado. En su país dictaba sentencias, pero en España encadena trabajos para salir adelante.

Explica que formó parte de las protestas contra el régimen chavista junto a sus estudiantes, pero la represión fue tan dura que mató a dos de ellos. Rafael fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero cuando se enteró de que la policía del régimen les perseguía, decidió reunir a su familia y salir del país.

Lo hicieron "sin maletas y sin nada", solo con "dos bolsos con una muda de ropa cada uno" y "sin poder tocar los bancos ni sacar dinero". Rafael llega a España después de que la fiscalía colombiana le dijera que o salía de allí con su familia "o te secuestran a uno de tus hijos y te lo entregan picado en una caja de zapatos".

Al llegar a Madrid se fueron a un albergue de la Cruz Roja en Vallecas. Siete años después de todo aquello, Rafael sigue esperando la homologación de sus títulos. No puede ejercer como abogado o profesor.

Actualmente trabaja como conserje en una comunidad de vecinos, un empleo que afirma que al principio fue "bastante difícil", pero que trata de hacer "lo mejor posible". Sin embargo, cuando cierra la portería, su jornada todavía no ha terminado, porque todavía le quedan unas horas más como repartidor de comida a domicilio.

Con ingresos modestos y jornadas dobles, el magistrado ha conseguido abrir un pequeño negocio familiar, una pizzería que atiende su esposa y su hijo.

A pesar de todo, Rafael quiere volver a Venezuela "con todas las ganas de ejercer el cargo para el cual fui juramentado legítimamente, porque Venezuela es un país que no merece lo que está pasando, ni merece lo que tiene allá".

