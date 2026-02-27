El fiscal del 'caso Odebrecht' afirma que la familia de Diosdado Cabello habría blanqueado dinero en España: "No hay duda de ello"

Luis Alfredo, exfiscal venezolano exiliado tras sufrir varios atentados, habla con 'Equipo de Investigación' sobre la familia de Diosdado Cabello y sus presuntas irregularidades financieras en nuestro país.

El dinero venezolano ha encontrado en Madrid un destino seguro, pero no todo el capital que llega es igual. En España hay investigaciones abiertas sobre posibles operaciones de blanqueo.

Algunas alcanzan a personas relacionadas con dirigentes del chavismo, como Luis Alfredo Cabello, dueño de una estación de servicio que está bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades financieras. También es primo de Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo en las últimas décadas.

En 2012, Luis Alfredo Cabello adquiere la estación de servicio y, desde entonces, registra varias ampliaciones de capital. Según sus cuentas pasa de pérdidas a tener un balance de ventas de más de tres millones de euros anuales. La rentabilidad declarada crece un 80%.

Cuando Diosdado Cabello ocupa el Ministerio de Obras Públicas, Luis Alfredo Cabello figura en su equipo como director de Despacho y su nombre aparece en el contexto del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina en el que se investigaron presuntos sobrecostes y pagos ilegales en contratos públicos.

'Equipo de Investigación' habla con Luis Alfredo, el exfiscal venezolano que siguió la causa y que, tras sufrir atentados, ser disparado y temer por su vida, ahora vive exiliado en Estados Unidos.

En el vídeo sobre estas líneas afirma que la familia de Cabello ha trasladado a España cerca de 100 millones de dólares a través del grupo Arietis. Sin embargo, señala que España "es una ramita de lo que él tiene en el resto del mundo". Preguntado sobre si la familia de Diosdado Cabello habría blanqueado presuntamente dinero a través de sus empresas o sociedades en España, se muestra tajante: "Sí, no hay duda de ello".

