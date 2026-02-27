Un joyero del barrio de Salamanca explica la diferencia entre el millonario venezolano y el español: "Compra más, come mejor"

Daniel Nicolás, veterano joyero del barrio de Salamanca, explica cómo ha cambiado esta zona tras la llegada de muchos millonarios de Venezuela y desvela las diferencias entre el consumidor de lujo venezolano y el español.

Con el 'boom' de venezolanos adinerados que se afincan en el barrio de Salamanca, La 'Milla de Oro' de Madrid se reinventa y la oferta de los negocios se adapta a los nuevos compradores.

En la última década, las joyerías de lujo se han multiplicado hasta el punto de que se han abierto diez solo en esta zona. Entre ellas, resiste una clásica que abrió en 1980 y sigue en manos de la misma familia.

Equipo de Investigación habla con Daniel Nicolás, propietario de este establecimiento, que explica que "el venezolano invierte mucho en joyas y relojes, pero no solo como inversión, sino también para disfrutarlas en el día a día".

Daniel considera que el rico español tiene "mucho miedo a enseñar que nos ha ido bien", mientras que el venezolano, y el latino en general, lo ve de otra manera: "Yo me lo merezco".

El joyero señala que mientras un anillo de pedida de un español de clase media alta sería un diamante de 0,70 quilates que rondaría los 4.000 euros, ahora tienen diamantes "que antes no se veían" de hasta 7 quilates que valen 150.000 euros: "Te puedo decir que hemos vendido este mes uno de ellos", afirma.

Daniel reconoce que con la llegada de los venezolanos el barrio de Salamanca ha cambiado. De hecho, se ofrece a dar un paseo por él con 'Equipo de Investigación', en el que muestra cómo las aceras de la calle Serrano se han ensanchado "para que se pueda caminar como las grandes avenidas de Nueva York o de los otros partes del mundo del lujo".

También explica que han ido desapareciendo los negocios locales, como fruterías, mercerías o restaurantes para que abran sucursales de algunas de las firmas más exclusivas de mundo: "Todas quieren estar en Madrid aquí y ahora, porque está de moda", apunta Daniel, que sostiene que "aunque nos parezca muy raro en España, cada vez hay más millonarios en el mundo. Lo que pasa es que la clase media en algunos partes del mundo está desapareciendo".

Respecto a la diferencia entre el millonario venezolano y el español, el joyero lo tiene claro: el venezolano "compra más, disfruta más, comparte más, come mejor". También lleva mejores relojes, porque "en su país no se lo pueden poner".

