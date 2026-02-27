Viaje a 'Little Caracas': las fortunas venezolanas que están transformando el barrio de Salamanca

¿Por qué es importante? El barrio de Salamanca está cambiando ante la llegada de muchos venezolanos con alto poder adquisitivo que se han instalado en el exclusivo barrio de Madrid, transformando la gastronomía, el lujo y los negocios.

La llegada de venezolanos con un alto poder adquisitivo se concentra en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de España cuya fisonomía ha cambiado por el desembarco de estas grandes fortunas.

A raíz de esto han surgido negocios de 'relocation' que ofrecen todo tipo de servicios relacionados con su instalación en nuestro país, desde la vivienda hasta los colegios o aperturas de cuentas bancarias.

En ocasiones trabajan junto a despachos de abogados que lo gestionan todo y también aceleran su regularización. Ana Gariciano, abogada, explica que entre 2015 y 2019 "fue un boom" porque "empezó a salir toda la gente que tenía dinero".

De la 'Golden Visa' a la residencia no lucrativa

Según Ana, eligen España porque "aquí tenían un esquema migratorio que les encajaba, ya fuera la residencia no lucrativa o la residencia por inversión, la conocida como Golden Visa".

La 'Golden Visa' se daba a aquellos que habían invertido medio millón de euros en bienes inmuebles en España, hasta que se cerró el año pasado. Ahora, la vía que muchos de ellos siguen es la de la residencia no lucrativa que, explica Gariciano, se basa en que "tienen que acreditar que van a disponer de 35.000 euros anuales en España sin necesidad de trabajar".

En cuestión de un mes un venezolano a través de este mecanismo consigue la residencia. La nacionalidad, dos años después. El año pasado, señala la abogada, gestionaron 5.000 expedientes.

'Little Caracas': lujo y aperitivos de 800 euros

En los últimos años, la llegada de venezolanos a España se ha disparado. Una venezolana residente en el barrio de Salamanca afirma que lo eligen porque "se parece mucho a Caracas, a nuestras raíces". De hecho, la alta presencia de venezolanos en esta zona ha llevado a que muchos ya la hayan rebautizado como 'Little Caracas'.

En el Mercado de la Paz, uno de los más conocidos del barrio de Salamanca, la gastronomía venezolana ya comparte espacio con el producto fresco madrileño. "Les suele gustar los mariscos como los langostinos, los carabineros...", asegura un pescadero, que cuenta que en algunos casos el ticket pueden llegar a los 200 o 500 euros.

Entre mariscos y delicatessen, también se descorchan botellas exclusivas y se sirve caviar premium en aperitivos que superan los 800 euros.

La 'Milla de Oro' madrileña se reinventa y la oferta de los negocios se adapta a los nuevos compradores. "Es el mejor lugar para ir de shopping", afirma una venezolana afincada en el barrio de Salamanca, que explica que uno de los últimos artículos que se ha comprado allí es una cartera de 3.000 euros.

