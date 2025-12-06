El vehículo de un policía arde por completo después de interceptar al padre de ‘El Patrón’

En 2022, Equipo de Investigación fue testigo del control policial en el que los agentes interceptaron a El Piño, padre de El Patrón. Durante la intervención, la reportera del programa intentó preguntarle por la operación en marcha, pero el hombre respondió con descalificaciones y un tono claramente ofensivo.

La tensión en Puerto Serrano se hizo evidente cuando la Policía Local instaló un control en el principal acceso al municipio y, en él, tres patrullas interceptaron a El Piño, padre de El Patrón. Aquella intervención marcó un punto de inflexión: apenas dos semanas después, el vehículo de uno de los agentes que había participado en el operativo apareció completamente calcinado, un hecho que se interpretó como un posible acto intimidatorio relacionado con el clan.

Equipo de Investigación fue testigo directo de aquel control en 2022. Durante la actuación, la reacción de El Piño ante las preguntas de la reportera derivó en descalificaciones dirigidas a la periodista. Cuando ella le preguntó si actualmente se dedicaba al tráfico de drogas, él lo negó, aunque reconoció haberlo hecho en el pasado y llegó a realizar comentarios que aludían a la venta de sustancias.

Tras retirarse del control, los agentes informaron a la reportera de que aquellos insultos podían constituir un delito de injurias, recordándole que tenía la posibilidad de denunciar los hechos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.