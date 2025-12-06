La tía de ‘El Patrón’ da una explicación increíble sobre su Porsche Panamera: "Me dan tres pagas y mi marido cobra 504 euros"

En este vídeo, recuperado por la hemeroteca de Equipo de Investigación, la tía de 'El Patrón' explica por qué posee un Porsche Panamera incautado durante una operación policial contra el clan de 'Los Piños'.

El Equipo de Investigación acudió a un depósito judicial donde permanecían ocho vehículos incautados al clan de Los Piños tras una reciente operación policial. Entre ellos destacaban modelos de alta gama, como un Mercedes y un Porsche Panamera.

A pesar de su valor, ninguno de estos coches figura a nombre de Francisco Javier Ramos, conocido como El Patrón. "Los investigados rara vez ponen los vehículos a su nombre; recurren a testaferros", explicaba uno de los agentes. En el caso del Porsche Panamera, la titular registrada era una tía del presunto cabecilla.

Los reporteros del programa localizaron a Carmen Ramos, la mujer en cuestión, para preguntarle por la propiedad del automóvil. "Es que tengo tres pagas", respondía la tía de El Patrón, añadiendo que su marido recibe "504 euros".

Preguntada por el precio del Porsche, esquivaba la cuestión alegando que no entiende “en euros” ni en pesetas. Lo que sí aseguró es que “lo vi barato, me gustó y lo compré”. También reconoció que no tiene permiso de conducir, aunque señaló que “puedo poner un chófer, avisar a un amigo de mi marido”.

Más adelante admitió que su sobrino le pidió el vehículo "para la niña y yo se lo di", aclarando que "el trato lo hicieron mis hermanos, no yo". Además, se desmarcó de cualquier vínculo con las presuntas actividades delictivas de El Patrón, investigado por blanqueo de capitales: "Él está en su casa y yo en la mía; no sé lo que hace".

