Equipo de Investigación detalla todos los pasos dados por la joven asesinada en Traspinedo antes de su desaparición. Su cuerpo fue hallado casi un mes después en un cuneta de la carretera general.

La desaparición de Esther López, en enero de 2022, continúa envuelta en incógnitas. Equipo de Investigación reconstruyó entonces las últimas horas de la joven de 35 años, señalando a un único sospechoso, Óscar S. M., y detallando una cronología que sigue siendo clave para entender un caso aún sin resolver. Casi un mes después de perderse su rastro, su cuerpo apareció en una cuneta de Traspinedo (Valladolid).

Esa noche, Esther se reunió con unos amigos en un pub del pueblo para ver un partido de fútbol y, más tarde, acudió a otro local junto a dos personas. Fue en ese tramo final cuando se produjo su desconcertante desaparición.

Tras la victoria del Real Madrid, el grupo decidió continuar la celebración en casa de uno de ellos. Más tarde, al recibir un mensaje de su amigo Carolo, Esther se dirigió a su vivienda, donde también estaba Óscar. Los tres se desplazaron después a otro local y permanecieron allí hasta el cierre, en una madrugada especialmente fría, con temperaturas de tres grados bajo cero.

Hacia las 3:00 de la madrugada, Esther y Óscar dejaron a Carolo en el aparcamiento del restaurante familiar. A partir de ese momento, la reconstrucción se apoya únicamente en el testimonio de Óscar, quien afirma que, 300 metros más adelante, Esther decidió bajarse del coche. Según su versión, la joven quedó sola en una vía secundaria, a cinco kilómetros de su casa. Ese es el último punto en el que se la situó con vida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.