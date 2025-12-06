La madre de 'El Patrón' estalla contra Equipo de Investigación: "Me cago en tus muertos"

"Conmigo no tenéis nada que hablar", zanja Conchi, alias 'La Latera', al ser preguntada. Equipo de Investigación recogió su respuesta en un programa de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La investigación arrancó el día en que la Guardia Civil solicitó al juez permiso para registrar varias viviendas cuyos consumos eléctricos superaban incluso al del hospital comarcal. A partir de ese indicio comenzó a trazarse la historia de un hombre obsesionado con el dinero en el humilde municipio gaditano de Puerto Serrano.

Francisco Javier Ramos, conocido como El Patrón, está acusado de liderar una supuesta red de blanqueo de capitales que, según los investigadores, involucraría a familiares y personas de su entorno cercano.

Equipo de Investigación logra contactar por teléfono con Conchi, apodada La Latera, madre del presunto cabecilla. Ella se encuentra en libertad con cargos por blanqueo y pertenencia a organización criminal. Ante las preguntas del reportero, responde con contundencia: "Me cago en tus muertos. Cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?".

Mientras tanto, el programa muestra cómo la Guardia Civil dio con un vídeo en el que la propia mujer de El Patrón presume de la actividad ilícita de su pareja. El momento puede verse en el vídeo que aparece a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.