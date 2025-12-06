El consumo eléctrico que delató al clan de Los Piños: "En su calle se consumía más luz que en todo el hospital de Villamartín"

En 2022, Equipo de Investigación recorrió Puerto Serrano en plena noche y comprobó que gran parte del municipio permanecía a oscuras, una estampa habitual para sus vecinos. Ese contraste fue clave: mientras muchas calles apenas tenían suministro, el consumo desmesurado de electricidad en la zona donde residía el clan de Los Piños encendió las alarmas y dio origen a la investigación.

Durante una episodio en 2022, Equipo de Investigación volvió a recorrer Puerto Serrano ya entrada la noche y comprobó una escena que los vecinos conocían demasiado bien: las calles permanecían a oscuras por enésimo día consecutivo. Los habitantes de la Serranía de Cádiz explicaban que los continuos cortes de suministro se habían convertido en algo cotidiano, y algunos apuntaban sin dudar al "cultivo de marihuana" como causa de esas interrupciones.

A apenas 500 metros de la calle donde residía el clan de Los Piños, un transformador había ardido poco antes. Según un agente de la Guardia Civil, el incendio fue "consecuencia del consumo excesivo de electricidad de las plantaciones de marihuana". El investigador detallaba que en algunas viviendas podían funcionar entre cuatro y seis aparatos de aire acondicionado las 24 horas, además de bombillas de 600W para las plantas, ventiladores y extractores: "La infraestructura está totalmente sobredimensionada". De hecho, aseguró que "solo en un tramo de la calle de Los Piños se consumía más luz que en todo el hospital comarcal de Villamartín".

En cuanto a los enganches ilegales, el agente señaló que podían "pertenecer a la infraestructura de la organización criminal o no", pero que era "evidente que trabajaban para el clan". Y fue precisamente ese consumo desorbitado el que desencadenó la primera gran operación contra Los Piños.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2022.

*Puedes ver el contenido completo en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.