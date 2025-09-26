Los vecinos de Valdetorres del Jarama declaran la guerra a la fiebre del pistacho: "Quieren hacer una auténtica ratonera"

"Si quiere una buena convivencia, tendría que empezar respetando a los que estábamos aquí antes que ellos", afirman los vecinos de Valdetorres del Jarama, en pie de guerra contra la que aspira a ser la mayor pistachera ecológica de Europa.

En Madrid, la última región que se suma al boom del pistacho, un pueblo de apenas cinco mil habitantes, Valdetorres del Jarama, le ha declarado la guerra.

Allí se levanta la que aspira a ser la mayor plantación de pistachos ecológicos de Europa: 500 hectáreas de terreno y más de 100.000 árboles plantados a solo diez metros de las casas de la localidad.

Miguel, portavoz de los 200 vecinos de Valdetorres que se enfrentan al proyecto millonario, denuncia que la pistachera ha destrozado un camino que solían utilizar. "Me da miedo a tropezarme y entonces no paso", comenta otra de las vecinas.

Carmen muestra su preocupación por el futuro de otros caminos ante la llegada de la pistachera: "Como empiece un incendio en la urbanización, con todo lo que es la masa de árboles que tenemos, las calles son muy largas y no podemos salir. Esto era una salida, lo quieren cortar y lo quieren vallar. Quieren hacer como una auténtica ratonera".

"Nos han quitado más del 50% del terreno que teníamos para movernos", afirman otra chica, que defiende que si la pistachera "quiere realmente una buena convivencia, tendrían que empezar respetando a los que estábamos aquí antes que ellos".

En tres años de protestas, los vecinos han presentado más de 30 denuncias contra la empresa dueña de la pistachera. Aseguran que el millonario proyecto ha ocupado monte público, vías pecuarias y zona forestal protegida por Europa. Además denuncian que la empresa arrancó, con la autorización de la Comunidad de Madrid, un fresno que "cuando reinaba Alfonso XII, estaba ahí".

