Los vecinos de Ibiza estallan con los precios: "Los extranjeros de 'alto standing' nos echan de nuestras playas"

Los vecinos de Ibiza llevan años denunciando que muchos clubs de la playa no cumplen la normativa municipal de alquilar una hamaca por 10 euros. Jaume Ribas, portavoz de la plataforma ciudadana PROU, afirmó en este programa de Equipo de Investigación que la gente extranjera les estaba echando de las playas donde los ibicencos llevan yendo todo la vida. "Tenemos sitios acotados, parecemos los nativos en sus reservas", denunció el hombre, que destacó que parecía que "las playas solo son aptas para la gente a la que llaman de alto standing'". Además, señaló que hay muchas denuncias sobre este tema en el Ayuntamiento.

Josep Guasch, concejal de playas y litoral del Ayuntamiento, charló con Equipo de Investigación sobre este problema. Cuando una reportera de Equipo de Investigación le explicó que en las propias páginas webs, los establecimientos no respetaban los precios regulados y ponían precios desorbitados, el concejal argumentó que no podía sancionarlos. "El publicarlo no implica que yo pueda sancionarlo, necesito un papelito que me lo diga", afirmó el concejal, que insistió en que "lo que está publicado en las páginas webs no tiene valor jurídico".

Por último, mandó un mensaje claro cuando la periodista le insistió en que los establecimientos ponían los alquileres de las hamacas a precios elevados y con consumición mínima. "No se puede exigir una consumición mínima, el precio son 10 euros y todo lo que pase de ahí es un incumplimiento de los pliegos y cuando lo detectamos actuamos", sentenció el concejal, que aseguró que "los infractores no se van de rositas", y que, incluso, habían llegado "a cancelar contratos" con establecimientos que no respetaban la regulación.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.