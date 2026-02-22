Un 'listero' desvela los entresijos ilegales de la hostelería: "Somos como una ETT"

Bajo el paraguas de supuestos "gastos de representación", los 'listeros' operan en una zona gris de la legalidad. Equipo de Investigación accede a estos intermediarios, quienes confiesan que, mientras algunos cobran una comisión del 7%, otros llegan a confiscar hasta el 35% del salario del camarero.

Equipo de Investigación se desplaza a las afueras de Madrid para localizar a un 'listero', un intermediario clave que conecta a camareros con eventos bajo la mesa. A pesar de la naturaleza de su actividad, el primer contacto es tajante: "No tengo nada que ocultar", asegura, negando recibir comisiones o realizar pagos en B, a pesar de las sospechas que recaen sobre su figura.

Sin embargo, el testimonio de Antonio —otro 'listero' que prefiere ocultar su identidad— dibuja un panorama muy distinto. Él se define como una especie de "ETT informal": "Facilitamos personal a los restaurantes y facturamos en concepto de representación", explica.

Según Antonio, su ventaja competitiva es la cercanía y una agenda que supera los 1.000 contactos. Pero la eficiencia tiene un precio: mientras él cobra una comisión del 7%, revela que otros intermediarios llegan a confiscar hasta el 35% del salario del trabajador.

