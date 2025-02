"¿Me vas a dar o qué?": las amenazas a Equipo de Investigación por preguntar por el mercado negro de ansiolíticos

Equipo de Investigación se adentra en el mercado negro de los ansiolíticos en España. Un hombre que forma parte de una de las redes que se dedican a la venta igual de estos medicamentos accede a explicarle a los reporteros cómo funciona el mercado negro de 'Rivotril', algo que no le gusta nada a otro que está por la zona.

"Te aligeras de aquí, ¿vale, compi? Te lo digo a la cara", dijo con tono amenazante. El otro hombre no duda en plantarle cada. "¿Me vas a dar o qué?", responde.

Unos minutos después, otras dos personas se acercan a los reporteros. Uno de ellos asegura que "no recetaría 'Rivotril' porque se lo venden a los marroquís a 30 o 50 euros la caja".

"Les estás dando mucha información, no me busques la ruina, porque yo tengo aquí un papel de tres farmacias que me he hecho por atraco, para llevarme las pastillas...", dijo otro por detrás, criticando que le confesase a Equipo de Investigación cómo funcionan las mafias que trafican con ansiolíticos.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.