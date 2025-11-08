El turbulento hogar de Amy Fitzpatrick: "Su madre y su padrastro siempre estaban bebiendo y discutiendo"

La desaparición de Amy Fitzpatrick en 2008 sigue marcada por incógnitas. Su entorno describía un hogar conflictivo y años después un nuevo suceso trágico volvió a sacudir a la familia, cuando su padrastro asesinó al hermano de la joven.

Algunos de los episodios más oscuros de la crónica negra española siguen rodeados de incógnitas pese al paso del tiempo. En 2018, *Equipo de Investigación* revisó cuatro de las desapariciones catalogadas por la Policía como “inquietantes”, aquellas en las que existen indicios de que no fueron voluntarias. Entre ellas, destacaba la de Amy Fitzpatrick, la adolescente irlandesa que desapareció en 2008 en Mijas Costa (Málaga).

Amy, de 15 años, pasó la tarde en casa de una amiga cuidando del hermano pequeño de esta. Se marchó alrededor de las diez de la noche y, desde entonces, su rastro se perdió para siempre. La investigación sacó a la luz un clima familiar difícil: la joven mantenía una relación muy mala con su padrastro, algo que se reflejaba en los diarios que escribía en privado.

Personas de su entorno confirmaban ese ambiente. “La gritaba constantemente”, relataban. Incluso el abogado del padrastro y de la madre admitió ante las cámaras cómo era la convivencia: “Bebían muchísimo, siempre estaban bebiendo y discutiendo”.

Años después de la desaparición, la familia se trasladó a Irlanda. Allí, en 2013, se produjo un nuevo suceso trágico: el padrastro asesinó al hermano de Amy durante una discusión y fue encarcelado. Antes de ingresar en prisión, la madre llegó a casarse con él, según documentaron los medios irlandeses.

