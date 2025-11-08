El investigado por la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo niega haberlas recogido en su coche

Las menores Virginia y Manuela desaparecieron en 1992 tras regresar haciendo autostop desde Reinosa. Cuatro testigos aseguraron verlas subir a un Seat 127 blanco. El principal investigado niega haberlas recogido y la Policía terminó descartando su implicación.

La tarde del 23 de abril de 1992, Virginia Guerrero y Manuela Torres, de 13 y 14 años, emprendieron el regreso a Aguilar de Campoo después de pasar unas horas en una discoteca de Reinosa. Optaron por volver haciendo autostop, una práctica común entre los jóvenes de la zona en aquella época. Sin embargo, aquel viaje nunca llegó a destino: las dos adolescentes desaparecieron sin dejar rastro.

Equipo de Investigación analizó en 2018 cuatro de las desapariciones más desconcertantes del país. En el caso de las menores de Aguilar, hasta cuatro testigos declararon ante la Guardia Civil haber visto a las niñas subir a un Seat 127 blanco.

El exjefe de la Policía Judicial Pedro Santos explicaba entonces que, con los medios disponibles en aquellos años, se realizó “un barrido de todos los vehículos con esas características en las comandancias de Palencia, Cantabria, Burgos e incluso Valladolid”. Esa búsqueda condujo finalmente a un sospechoso, “un señor que algunas veces había llevado a esas niñas a Aguilar”, es decir, un hombre que las conocía.

El investigado, que residía a 21 kilómetros del punto donde se perdió la pista de Virginia y Manuela, aceptó hablar con el programa. Aseguró que tenía un Seat 127 blanco, aunque apenas lo usaba: “Solo lo cogía por si algún día tenía que ir a buscar leña”.

Preguntado por si había recogido a las niñas haciendo autostop, respondió: “Recogerlas sí, pero no a estas, ni mucho menos”. Según él, “si recogía a alguna persona haciendo autostop era porque la conocía”. También afirmó no recordar si estuvo en Reinosa aquel día: “Ahora no lo sé, han pasado tantos años que no lo sé”. Negó además cualquier vínculo con las menores: “Yo era un hombre y ellas unas niñas”.

La Policía terminó descartando su participación en la desaparición.

