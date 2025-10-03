La tristeza de Simón Pérez al ver el vídeo viral sobre hipotecas que truncó su carrera: "Si no hubiéramos ido colocados..."

Ocho minutos frente a una cámara bastaron para truncar la carrera del que fuera un prestigioso economista. Sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida acabaron por convertir su vídeo sobre hipotecas en viral, y ese fue el inicio de su caída.

En diciembre de 2017, Simón Pérez acudió a un medio digital para grabar con Silvia Charro, agente inmobiliaria, lo que debía ser un simple vídeo sobre hipotecas. Sin embargo, ocho minutos frente a una cámara bastaron para arruinar su carrera. No fueron sus argumentos financieros los que captaron la atención, sino sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida.

"Si no hubiéramos ido colocados, joder...", lamenta ahora el economista, quien defiende que lo habían "bien", tenían "carisma y el mensaje era bueno". "Ayudábamos a la población, que es lo más importante", subraya.

Por su parte, el mdio digital decidió difundir el vídeo, que rápidamente se convirtió en una bomba viral, con millones de visualizaciones. De esta forma, la caída de un economista y una agente inmobiliaria se convirtió en meme nacional. Ahora, para Pérez es muy difícil ver esas imágenes. "No me gusta verlo. Nos cambió la vida y siento tristeza y que nos equivocamos mucho", expresa.

Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.