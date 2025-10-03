Simón Pérez se sincera con Equipo de Investigación sobre cómo comenzó su caída sin freno: "Trabajaba muchas horas y empecé a meterme coca..."

Pérez habla sin tapujos sobre cómo pasó de ser un reconocido economista a emprender una caída sin frenos por la que acabó en la calle. Todo comenzó cuando decidió comenzar a drogarse para "trabajar más horas".

En el año 2013, Simón Pérez era un prestigioso economista con un currículum imbatible. "Tenía bastante reputación en ese momento, colaboraba de manera activa con gestoras de fondos, tenía su propia empresa de inversiones y era colaborador habitual de muchos medios económicos", señala al respecto el periodista económico Héctor Chamizo, quien defiende que Pérez "tenía un talento contrastado, con una base sólida fundamental de análisis".

El 'gurú de las hipotecas' gozaba de un alto nivel de vida, tal y como él mismo cuenta en Equipo de Investigación, y ganaba mucho dinero, lo que le permitía tener "una casa en Madrid, otra en Barcelona y un BMW". Sin embargo, pese a sentirse "muy realizado", comenzó a tener "mucha presión por los números": "Trabajaba muchas horas, empecé a meterme coca para trabajar, y en diciembre pasó lo del vídeo viral, que fue cuando se truncó todo un poco", expresa el economista.

Así, en diciembre de 2017, Simón Pérez acudió a un medio digital para grabar lo que debía ser un simple vídeo sobre hipotecas, pero ocho minutos frente a una cámara bastaron para arruinar su carrera. No fueron sus argumentos financieros los que captaron la atención, sino que lo hicieron sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida, al igual que ocurrió con Silvia Charro, agente inmobiliaria. Aquel fue el comienzo del declive para ambos, quienes perdieron sus trabajos y acabaron en la calle.

Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.