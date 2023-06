Son muchas las personas que denuncian 'clavadas' en ferias y fiestas de toda España. "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", denuncia un usuario a través de Twitter.

La publicación tiene 108 respuestas y la retuitean casi 300 personas. Equipo de Investigación se pone en contacto con el hombre que denuncia para que relate lo ocurrido.

"Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones, decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", critica duramente.

El consumidor sostiene que se siente estafado: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van".

Por otro lado, otro usuario también describe "una estafa" por los elevados precios en un local de Tenerife: "Nos hicieron pagar 60 euros por un plato de calamares, unos chopitos, patatas fritas quemadas y dos cervezas".

"No me he sentido tan estafada en mi vida. Un plato de patatas y dos refrescos, 70 euros", sostiene otra usuaria.