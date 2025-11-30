"He perdido un millón de euros. Llegué a recibir piedras": el testimonio de un empresario que mantiene una batalla legal con Amazon

El hombre reclama al gigante del e-commerce tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que no llegaron a su almacén o que contenían productos distintos a los vendidos.

Las devoluciones se han convertido en un auténtico coladero de dinero. Equipo de Investigación analizaba en 2022 un negocio que se nutre, sobre todo, de épocas de gran consumo como Black Fridayo Navidad. Así, el programa daba con un empresario madrileño que en ese momento había emprendido una batalla legal contra Amazon por las devoluciones.

El hombre contaba que trabajó con Amazon de "2015 a 2019" y mostraba el contrato con la política de devoluciones que pactó con el gigante del e-commerce, en el que se indicaba que el empresario "pagará por adelantado los gastos de transporte".

Pese a que legó a facturar 20 millones de euros vendiendo a través de la plataforma de comercio online y el comercio a través de Amazon suponía el 95% de su negocio, el problema llega con el estado de los productos devueltos. Según relata este empresario, por cada producto devuelto tenía que pagar "1,99 euros" y, en algunas ocasiones, llegaban "destrozados o usados ", lo que suponía una pérdida de dinero.

¿Cómo era posible que le devolvieran productos en esas condiciones? El empresario lo explicaba: "El problema es que Amazon nos lo manda todo a nosotros y nosotros somos los que revisamos la devolución. Tenemos que reclamar y Amazon decide si la devolución es correcta o no y en el 99% de los casos da la razón al cliente, por lo que a ti te quitan el dinero, pagas el gasto de envío y de recogida, y el producto es inservible, de manera que al final quien sale perdiendo no es ni Amazon ni el comprador, sino el vendedor".

Así, el hombre denunciaba que ha perdido "más de un millón de euros con las devoluciones" . "En una ocasión, un cliente nos estafó más de 1.500 euros. Compró un abrigo, unas zapatillas y un chaleco de Armani y nos devolvió un chaleco de Repsol y unas zapatillas completamente destrozadas. En otra ocasión nos mandaron piedras", recuerda el empresario, quien reclama a Amazon tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que nunca llegaron a su almacén o que contenían productos distintos a los vendidos.

