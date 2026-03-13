La trampa que tendieron dos mujeres a la pareja de Antonio Ruiz para arrancarle una confesión sobre su desaparición

Una mujer confesó a Equipo de Investigación en abril de 2024 que, junto a otra, urdió un plan para que la pareja de Antonio confesara qué había pasado con el hombre, desaparecido en 2016.

Con el caso de la desaparición de Antonio Ruiz archivado, dos mujeres urdieron un plan, tal y como contó una de ellas a Equipo de Investigación. Compraron una tarjeta prepago y tendieron una trampa para arrancar una confesión a la pareja de Antonio, haciéndose pasar por su hermana.

"Soy tu hermana. Necesito que me mandes dinero o si no, hablo", expresaron las mujeres, a lo que la pareja de Antonio Ruiz respondió: "No tiene cojones de hablar". "¿Qué quieres, que diga lo que pasó y que se entere la gente y nos pillen?", le preguntaron entonces las mujeres, tras lo que la novia de Antonio les dijo que no quería que pasase eso.

"Lo que quiero es que me digas cuánto necesitas, pero que nadie se entere. Te llamo con un número de teléfono, que ese no está pinchado", manifestó en un mensaje la pareja de Antonio, tras lo que pidió a la que creía que era su hermana que se callase. "Cállate. Calladita estás mejor. No pasa nada. Tú le dices que se ha ido con la rumana y punto. Esa es la versión que yo estoy dando", reconoció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: La desaparición inquietante de Antonio' en atresplayer.com.