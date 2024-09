Booking, el gigante de las reservas online, tiene su centro de operaciones en los Países Bajos. Desde hace poco más de un año, su sede es este macro complejo de 65.000 metros cuadrados, que, además de las oficinas, incluye tres restaurantes y 28 espacios de descanso. En ellos sus empleados reciben clases de yoga, juegan al ping pong o practican escalada. Entre las cinco y las seis de la tarde salen sus empleados.

Aquí, trabajan más de 6.500 empleados de todo el mundo. Equipo de Investigación intercepta a uno de ellos: "Soy ingeniero de software y responsable de sistemas", nos dice. Él es de Turquía, pero cuando le preguntamos por su sueldo, su respuesta es muy tajante: "No os lo puedo decir, no me lo permiten".

Lo que sí nos llega a confesar es que, "si estuviera trabajando en Turquía en un trabajo similar, ganaría una quinta parte de lo que gano ahora".