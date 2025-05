El 'tour' de Equipo de Investigación por Mohéli, un remoto paraíso fiscal: "Aquí se pierde el rastro del dinero de 'la reina de la coca'"

Presionado por Ana María y su pareja, el abogado de 'la reina de la coca' se puso en contacto con una supuesta entidad bancaria -Banco Bandenia- para enviar el dinero que Cameno debía a los cárteles colombianos. La sede en España estaba en un edificio de Las Rozas.

El presidente de la entidad tenía causas pendientes con la justicia, acusado de estafa y falsedad documental. "Según la Policía, siempre lleva a escolta. A la entidad también se la ha vinculado con el dinero de un peligroso traficante de armas", contaba Glòria Serra en este reportaje de 2015 de Equipo de Investigación.

La Policía tenía pruebas de que 500.000 euros de Ana María habían acabado bloqueados en sus cuentas. Todo indicaba que no se trataba de un banco convencional. "Realmente no es un banco. Ellos se publicitan como entidad bancaria esgrimiendo que tienen una licencia emitida en Mohéli", explicaba un experto.

Mohéli es un islote remoto, ubicado en África. Una de las pocas personas españolas que ha estado allí relataba en el programa cómo era aquel lugar: "No hay muchos habitantes, no tiene edificios ni infraestructuras, son casitas de chapa hechas por ellos, todo muy pobre. Yo no vi ningún banco".

En este rincón natural desconocido no hay turistas ni edificios. "Difícil creer que aquí hay 300 licencias bancarias. Mohéli es un paraíso fiscal donde se pierde el rastro del dinero de la narco", afirmaba Serra.

*Ana María Cameno, la 'reina de la coca', ha sido condenada a 16 años de cárcel y una multa de 21 millones de euros por la audiencia nacional en septiembre de 2022. Graziano Molón y su mujer han sido condenados a 9 años de cárcel, José Ramón Mora a 9 años y medio y José Miguel Artiles a 4 años de prisión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 de laSexta.

