"Me toman el pelo": un hostelero se indigna al descubrir que no hay diferencia entre el agua filtrada y de grifo

Este hostelero alquila un sistema de filtrado de agua, sin embargo, Equipo de Investigación le demuestra en este vídeo a través de unas muestras de laboratorio que que no hay diferencias significativas con respecto al agua del grifo.

Los reporteros de Equipo de Investigación investigaron en 2023 los sistemas de filtrado de agua que algunos bares y restaurantes comenzaron a utilizar tras la prohibición de cobrar por el agua del grifo. Con esta regulación, los establecimientos debían ofrecer agua no embotellada de manera gratuita, lo que originó que algunos locales instalaran máquinas de filtrado. Pero, ¿ofrecen realmente estas aguas diferencias respecto a la convencional?

Para descubrirlo, los reporteros recogieron muestras en distintos restaurantes para enviarlas a analizar para comprobar qué diferencias existían entre estas aguas y la del grifo. Tras conocer dichos resultados, el programa regresó a uno de los locales para contárselo a su propietario, quien no pudo ocultar su indignación con los resultados de las pruebas en este vídeo.

El hostelero afirmaba que la empresa que se lo había suministrado aseguraba que "tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado": "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local". "Esa máquina es un renting", criticaba el hombre, que denunciaba en el vídeo: "Todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran",.

Tras las dudas generadas por los resultados, el propietario defendía su decisión de cobrar por este tipo de agua, al considerar que suponía un coste para el negocio. Por ello, defendía ser "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumentaba, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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