Buques de guerra de Marruecos entraron en aguas de Ceuta durante la entrada masiva de migrantes

Los detalles Según informa 'El País', al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron por aguas de soberanía española sin pedir autorización, algo que se trató de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial.

Durante la crisis migratoria en Ceuta a finales de julio, al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron por aguas de soberanía española sin autorización. Según 'El País', estas incursiones fueron intencionadas y se repitieron en agosto, llegando a casi colisionar con barcos españoles. La situación se controló tras una intervención del Ministerio de Defensa y el despliegue de la Armada española, incluyendo el Buque de Acción Marítima 'Rayo' y la fragata 'Santa María', que fue sustituida por la 'Navarra' tras una avería. La gestión del Gobierno evitó que el incidente escalara, aunque las incursiones cesaron finalmente. Las tensiones son frecuentes debido a que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y sus aguas.

Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron por aguas de Ceuta, de soberanía española, sin pedir autorización durante la crisis migratoria que se vivió en la ciudad los pasados días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta.

Según informa 'El País', que cita a fuentes conocedoras de estos incidentes, este incidente fue una vulneración intencionada y repetida del mar territorial, no de una entrada accidental. Es más, estas incursiones se repitieron durante los primeros días de agosto y hubo un momento en el que estuvieron a punto de colisionar dos barcos de España y Marruecos.

Este episodio solo finalizó cuando se produjo una gestión de alto nivel del Ministerio de Defensa, según el citado medio, y se desplegó buques de la Armada española.

Cuando comenzó la crisis en Ceuta, el Estado Mayor de la Defensa movilizó a 'Rayo', un Buque de Acción Marítima con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, que llegó a la ciudad el 3 de agosto. Las vulneraciones del espacio marítimo español prosiguieron y se movilizó también la fragata 'Santa María' desde la base naval de Rota (Cádiz), comenzando a realizarse patrullas de vigilancia. Hubo un contratiempo cuando esta última fragata sufrió una avería, lo que obligó a sustituirla por otra fragata, 'Navarra'. Ambas embarcaciones atracaron en el puerto de Ceuta el 6 de agosto para trasvasar al equipo de Infantería de Marina que iba a bordo de una embarcación a otra.

Fue entonces cuando la Armada desplegó un operativo disuasorio en Ceuta para evitar más vulneraciones, aunque estas incursiones acabaron cesando. Las fuentes citadas por 'El País' no entran a especular si la entrada de los migrantes estuvo coordinada con la de estos buques de guerra, destacando la gestión del Gobierno para evitar que el incidente fuese a mayores.

España considera propias las 12 millas náuticas de aguas territoriales de la línea de la costa de Ceuta, pero Marruecos no reconoce la soberanía española de Ceuta y Melilla ni de sus aguas, lo que hace que estos incidentes sean frecuentes cuando, por ejemplo, embarcaciones de la Gendarmería marroquí entran en aguas españolas cuando persiguen a narcolanchas.

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