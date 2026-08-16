"¡Mentira!": una vecina de Valtuille de Arriba se enfrenta a Equipo de Investigación por el desvío de los peregrinos del Camino de Santiago

Equipo de Investigación recorría en 2024 el Camino de Santiago y descubría unas flechas que desviaban a los peregrinos hacia Valtuille de Arriba, una localidad que dejó de formar parte del recorrido oficial en 1993.

Equipo de Investigación recorría en 2024 algunas etapas del Camino de Santiago en este reportaje en el que llegaron a viajar también hacia lugares que no se encontraban en el recorrido oficial. Desde Portomarín a Santiago hay 97 kilómetros y todos los peregrinos deben seguir las indicaciones oficiales: una concha y una flecha amarilla. Sin embargo, hay quien ha decidido marcar sus propias flechas.

Periódicamente se publican noticias que denuncian la modificación de estas señales. Algunas son bromas de mal gusto a los peregrinos, pero la mayoría marcan un desvío interesado. Los reporteros del programa de laSexta se desplazaron hasta una de las etapas del Camino Francés a su paso por El Bierzo. "Cuando llegan aquí, los peregrinos no saben adónde tienen que ir", descubrían entonces.

El camino oficial continúa por la N-6. Sin embargo, había flechas que no coincidían ni en tamaño ni en forma con las oficiales y que llevaban por otro lugar. Desviaban a los peregrinos hacia la localidad de Valtuille de Arriba, un pueblo leonés de 85 habitantes que fue paso de peregrinos en el siglo XV, pero desde 1993 no es camino oficial.

Cuando una reportera avisaba a un caminante de que había sido engañado, una vecina del pueblo salía por el balcón para gritar que eso era "mentira". "Toda la vida el Camino fue por aquí", seguía diciendo. "Yo tengo 60 años y toda la vida el Camino fue por aquí", gritaba a su lado otro señor.

"Este camino está desde hace muchísimos años", decía otra mujer allí presente cuando le mostraban las flechas y las conchas mal pintadas. "A mí me parece perfecto. Es mucho más cómodo para los peregrinos que vengan por aquí", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

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