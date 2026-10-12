Habla un recepcionista de uno de los primeros hoteles en trabajar con Booking: "Ya no hay elección, los necesitas"

Equipo de Investigación localizó a uno de los primeros hoteles que se adhirieron a Booking y habló con su recepcionista, que desveló qué es lo que siempre dice el director sobre su relación con la plataforma.

Equipo de Investigación analizó en este reportaje de 2024 el origen de Booking, que comenzó con la revolucionaria idea de un grupo de jóvenes, quienes iban llamando a las puertas de los hoteles de la ciudad de Ámsterdam en 1996.

En menos de un año, a través de la plataforma de Booking ya se habían reservado más de 5.000 noches de hotel. Desde Ámsterdam, Booking se expandió a otros países como Reino Unido, Francia, Austria, Italia y España. Lo que hizo que unos años más tarde, en 2001, la empresa ya tuviera 56 empleados. En cuanto al perfil de los primeros hoteles que buscaba Booking para pertenecer a su plataforma era el de ser pequeños y familiares.

Para conocer más sobre ello, una reportera de Equipo de Investigación habló en este vídeo con el séptimo hotel que empezó a trabajar con Booking. Dicho hotel se encuentra en Ámsterdam y según explicó el recepcionista, su director siempre afirma "estar muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar" con ellos.

"En este momento ya no hay elección. Booking es demasiado grande y los necesitas", explicó el recepcionista en este vídeo a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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