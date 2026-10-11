Más Madrid propone a Emilio Delgado como cabeza de lista de Frente Amplio en la capital por delante de Mónica García

¿Qué podemos esperar? A falta de cada vez menos para el comienzo de campaña electoral, esta agrupación de fuerzas de izquierdas sigue sin un candidato o candidata. Para desbloquear la situación, además, han propuesto integrar a IU, Sumar y a Podemos, si es que deciden estar en la formación.

Gabriel Rufián ha dicho 'no' a Frente Amplio. Ha dicho 'sí' a ERC. A liderar la lista de la formación catalana por Barcelona. A, además, un acuerdo de colaboración con Podemos en el que están trabajando desde ambos partidos. Mientras, Más Madrid ha propuesto que Emilio Delgado sea el número uno de la lista por Madrid.

Así lo quieren en la formación madrileña. Así lo buscan, poniendo a Delgado como cabeza de lista por delante de Mónica García.

Además, proponen integrar también a Izquierda Unida y a Sumar, al igual que a Podemos si es que deciden integrarse en el Frente Amplio con el fin de desbloquear la situación actual.

Buscan integrar a todos los actores de Frente Amplio para tener, por fin, a un candidato o a una candidata de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Porque esto es algo que de momento no tienen. A falta de escasas semanas para los comicios, esta formación que busca integrar a varias fuerzas a la izquierda del PSOE no cuenta con un o una líder visible mientras el tiempo corre.

Podría ser Ada Colau, que en Más Vale Tarde llegó incluso a invitar a Rufián a ser el líder de este Frente Amplio. De momento, nada.

Más Madrid, por otra parte, ha celebrado que Gabriel Rufián sea cabeza de lista de ERC y espera que se alcance un acuerdo de Frente Amplio en Cataluña.

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