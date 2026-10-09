La "redención" de los billetes dorados: el supuesto reseteo económico mundial que Salvador Romero sigue defendiendo

Durante la operación de detención, cuatro personas resultan afectadas: dos hermanos de Salvador, su sobrino y una mujer. La llegada de una especie de nuevo orden mundial protagonizó esta etapa.

La investigación sobre los billetes dorados de Salvador Romero conduce a una idea que va más allá de su posible valor como artículos de colección: la llamada "redención". Según los testimonios recogidos por Equipo de Investigación, algunos compradores creían que se produciría un gran reseteo económico mundial que permitiría canjear determinados billetes por cantidades extraordinarias de dinero.

Durante la operación de detención, cuatro personas resultan afectadas: dos hermanos de Salvador, su sobrino y una mujer. La llegada de un nuevo órden mundial protagonizó esta etapa. La actual pareja de Romero, Flavia, e investigada en la causa, explica durante la entrevista que compró uno de esos billetes porque, según le habían contado, permitiría participar en "la redención". La presenta como un cambio profundo del sistema económico y de la sociedad. Preguntada por su situación judicial, se declara inocente y defiende que el objetivo de los compradores era disponer de dinero para desarrollar sus propios proyectos.

Otros testimonios describen cómo funcionaba esa expectativa. Marta, una compradora entrevistada con la voz distorsionada, relata que les hablaron de una supuesta «mesa de redención». Según su explicación, los propietarios tendrían que acudir con sus billetes y pasar por una especie de evaluación humana o divina para determinar si eran aptos para recibir el dinero prometido. Entre los criterios mencionados estaría incluso que tuvieran el corazón limpio y puro. La compradora asegura que aquella explicación le hizo empezar a sospechar del negocio.

Davidoski, el creador de contenido que investigó el caso, apunta a que esta creencia se alimentaba de anuncios y expectativas que se aplazaban una y otra vez. Según su testimonio, distintos acontecimientos internacionales se presentaban como señales de que el cobro estaba cerca, pero, cuando no se producía, la atención se desplazaba hacia el siguiente acontecimiento. El programa recoge estas explicaciones como parte de las creencias que rodeaban el negocio, sin aportar pruebas de que el supuesto mecanismo de redención exista.

En su entrevista con el programa, Salvador sigue defendiendo esa posibilidad. Preguntado por si los compradores podrían llegar a hacerse millonarios, responde que cree que la redención tiene que producirse, aunque reconoce que no sabe cuándo ocurrirá. También afirma que los billetes, por sí mismos, no tienen valor y que lo que le sorprendió fue la cantidad que, según él, le dijeron que se pagaría por ellos. La investigación deja así enfrentadas su versión y la de los compradores que denuncian haber confiado en unas promesas económicas que nunca llegaron a materializarse.

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