Para remediar los destrozos capilares en trasplantes donde la mala praxis es la protagonista, hay pacientes que llegan a operarse hasta en tres ocasiones, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Xavier Álvarez, cirujano capilar, relata que cada vez hay más gente que demanda una cirugía de reparación.

"Para que os hagáis una idea, nosotros hacemos solo un paciente al día y la última semana la mitad han sido reparaciones. La semana anterior hicimos un paciente al que le implantaron menos pelo del que necesitaba y tiene un aspecto pobre en la primera línea, a otro le hicieron una extracción muy invasiva y tiene la nuca despoblada, otro quiere repoblar la frente...", explica el doctor.

Parte de los pacientes que llegan en este tipo de situaciones provienen de Turquía, aunque también hay quienes se han intervenido en España sin quedar satisfechos. "Habría que saber si el aumento es porque hay muchas más cirugías, o no se acaban de hacer las cosas bien", indica el cirujano.

No obstante, Álvarez advierte de que "no todos los casos tienen solución" porque, a veces "la zona donante está muy mermada y no tienen opción a corregir el problema".

Además, el doctor destaca que hay partes de la operación que solo las puede hacer un médico, algo que no siempre se cumple.

Mónica Rolando, cirujana al frente de la primera clínica especializada de este tipo que abrió en España, lamenta la mala praxis.

"Se dan cuenta de que si operan mucho ganarán mucho dinero, reducirán costes y podrán hacer el mismo negocio que en Turquía. Es el médico de pasillo con un montaje de siete, ocho, o 15 quirófanos, a pleno rendimiento, en manos de personal menos costoso como técnicos o enfermeras [...] El médico va visitando box por box, quirófano por quirófano, haciendo una revisión por encima para que el paciente lo vea, pero no participa en la cirugía", sostiene.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.