Las cirugías capilares de reparación son cada vez más frecuentes en España, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

A la hora de arreglar un mal injerto capilar, la operación es más complicada. Es necesario ser todavía más minucioso tanto en la zona donde se hace la extracción como en el lugar donde se implanta.

David García Vargas, afectado por mala praxis, relata su caso. "Llevo dos operaciones, mi primera intervención fue en Barcelona en 2016 y la segunda en Turquía, en 2020".

"Antes tenía entradas, que era lo que me preocupaba, pero no estoy satisfecho con el resultado porque me dejaron una parte en la que no me implantaron pelo, además, en las entradas me han implantado folículos gruesos y tendrían que ser finos para evitar el pelo de muñeca", lamenta.

García Vargas cuenta que por la primera operación pagó 5.400 euros, pero le quedaron marcas que empezaron a ser visibles tras varios meses. Para solucionarlo decide ir a Turquía, pero allí le destrozaron la parte trasera de la cabeza: "Hay una línea que no se me va, la cicatriz".

Con el objetivo de conseguir el aspecto que desea y arreglar los destrozos previos, el joven se somete a una tercera operación: "Me va a costar 4.000 euros, llevo gastados en total unos 10.000 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.