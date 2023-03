La primera clínica especializada en cirugía capilar en España está dirigida por la doctora Mónica Rolando. Ella fue quien hizo el injerto al expresidente del Congreso José Bono, como explicó en un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Tras la intervención de Bono se produjo en nuestro país un aumento notable del interés por este tipo de operaciones, algo que, como detalla la cirujana se llamó "el efecto Bono". Aquello tuvo lugar a finales de 2007 y desde entonces, el número intervenciones no ha dejado de aumentar.

No obstante, la doctora Mónica Rolando hace una clara advertencia sobre la falta de profesionalidad y "la mala praxis".

"Hay gente que viene pensando que va a peluquería y no. Esto es una cirugía y tienes que estar desde el primer momento en manos de médicos. No me preocupa la proliferación de las clínicas, me preocupa que la cirugía se banalice porque el objetivo es el dinero, el 'business'", sostiene.

En este aspecto, Rolando admite que ha operado a pacientes "a los que arreglar una mala atención previa en otra clínica", algo que cada vez "se ve con más frecuencia".

Además, subraya que "la Sociedad Internacional de Cirujanos de Trasplante capilar ha hecho campañas en redes sociales para concienciar sobre los fraudes de clínicas donde la cirugía queda en manos de gente que no está cualificada y que, en muchas ocasiones, ni siquiera son médicos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.