"Todo parece muy extraño": el intercambio entre Óscar Sánz y Carolo tras la desaparición de Esther López en Traspinedo

El rastro de Esther López se pierde en la madrugada del 13 de enero de 2022. Días de búsqueda masiva no dan resultado hasta que, el 5 de febrero, su cuerpo aparece en una cuneta ya rastreada por los equipos de emergencia.

La desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), en 2022, sigue sin resolución judicial, aunque desde el inicio de la investigación ha existido un principal sospechoso: Óscar S. M., miembro de su grupo de amigos y última persona que la vio con vida, quien ha incurrido en múltiples contradicciones en su relato de los hechos.

El caso fue analizado en un especial de Equipo de Investigación en 2022, donde se reconstruyeron las últimas horas de la joven y el contenido del sumario. El rastro de Esther se pierde en la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando desaparece tras salir con su entorno. Durante días, un amplio dispositivo de búsqueda rastrea la zona sin éxito hasta que, el 5 de febrero, un senderista localiza su cuerpo sin vida en una cuneta que ya había sido peinada previamente por los equipos de emergencia.

Su hermana, Inés López, recordaba entonces que no era habitual que Esther pasara tiempo sin contacto: "Ella salía y estaba pegada al móvil, es algo que han repetido mis padres continuamente. Cuando su móvil se desconectó, algo se les encogió dentro".

Durante aquellos días de incertidumbre, cientos de voluntarios participaron en las batidas, especialmente en la urbanización Parque Romeral, donde residía Óscar, y en las inmediaciones del restaurante La Maña, cercano al entorno de otro de los investigados, Carolo.

"Conociendo la zona, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo. Vino él a hablarnos. Dijo que también se había estado moviendo por su cuenta para preguntar a chicos de las peñas si la habían visto, se le notaba preocupado. Justo apareció Óscar en dirección a Valladolid, aparcó en La Maña y estaba muy nervioso. ‘¿Dónde está esta tía?’, se preguntaba, manteniendo mucha distancia con nosotros", recordaba Roberto, primo de Esther.

La Guardia Civil llegó a intervenir y monitorizar las conversaciones entre ambos. En una de ellas, Carolo comenta: "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas, es para darle una hostia". A lo que Óscar responde: "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y después de eso me ha llamado el Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana… muy raro todo. Yo qué sé".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido