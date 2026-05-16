Así delata el móvil de Óscar Sánz sus movimientos tras la desaparición de Esther López

Tras la desaparición de Esther López, Óscar pasó 17 minutos en un lavadero de coches, aunque negó ante la jueza haber lavado el suyo. Además, mintió a su exmujer al decirle que iba a un centro comercial cuando en realidad fue a Traspinedo.

El teléfono móvil de Óscar S. se convirtió en una de las piezas clave de la investigación sobre la muerte de Esther López. Los registros de su dispositivo dibujan una secuencia de movimientos que, según los investigadores, no encajan con su versión de los hechos tras la última noche en la que estuvo con la joven.

Tras salir aquella noche con Esther López, el dispositivo sitúa a Óscar conduciendo durante unos 30 minutos hasta una agencia de viajes. A primera hora de la mañana, abre con normalidad el negocio familiar en el que trabaja desde hace cinco años. Horas después, alrededor del mediodía, abandona el local y envía un mensaje a su exmujer en el que asegura que se dirige a un centro comercial.

Sin embargo, los datos del teléfono apuntan a otro destino. Las geolocalizaciones sitúan su dispositivo en un lavadero de coches, donde además tres cámaras de seguridad captan un vehículo similar al suyo durante aproximadamente 17 minutos.

Ese mismo registro telefónico confirma su presencia en la zona en ese intervalo de tiempo, un hecho que llevó a los investigadores a inspeccionar de forma exhaustiva su vehículo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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