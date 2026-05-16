"Yo la dejé en el Romeral": el mensaje de Óscar Sanz a la hermana de Esther López tras la desaparición de la joven

Por primera vez desde la desaparición de Esther López, su hermana Inés abre las puertas de su casa a un medio de comunicación y permite a Equipo de Investigación emitir un mensaje clave enviado por Óscar Sánz en los días posteriores a la desaparición de la joven.

El caso del asesinato de Esther López, en Traspinedo (Valladolid), sigue abierto y con numerosos interrogantes por resolver. La investigación ha dado un nuevo giro tras el hallazgo de un zulo en la vivienda del principal investigado, Óscar Sanz, el último hombre que la vio con vida y una figura señalada desde el inicio del caso.

Ya en 2022, Equipo de Investigación analizaba el suceso cuando aún no había sido esclarecido y lograba acceder al audio que Óscar envió a la hermana de la víctima al día siguiente de la desaparición. En aquel momento todavía se desconocía que el cuerpo de la joven tardaría 24 días en aparecer, abandonado en una cuneta del municipio.

En ese mensaje, Óscar relata: "Yo la dejo exactamente en la entrada de El Romeral. Me dice que se va donde Carolo y al día siguiente me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos. ‘Si aquí no ha estado’, me dijo". Inés López, hermana de Esther, recuerda que ese fue el último contacto directo con él.

El programa también recoge su declaración ante la jueza, en la que se le pregunta si no activó ninguna alarma al dejarla en ese estado, tras una noche de consumo de alcohol. "Fue ella la que me dijo que se iba donde Carolo. De hecho, me llamó rancio y se medio enfadó conmigo", respondió Óscar.

Aquella madrugada, Esther López desapareció en Traspinedo. Su cuerpo fue hallado 24 días después en una cuneta. La Guardia Civil encontró indicios que apuntan a que el vehículo de Óscar podría estar relacionado con el atropello de la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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