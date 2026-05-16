"¿Cómo explica el ADN de Esther en su maletero?": las preguntas de Equipo de Investigación a Óscar Sanz

Equipo de Investigación localiza a Óscar tras la desaparición de Esther López y le pregunta por las principales pruebas del caso, entre ellas el ADN hallado en su vehículo, los daños en el coche y una posible manipulación de la centralita.

Pocas horas después de la desaparición de Esther López, Óscar Sánz retomó su rutina con aparente normalidad. A primera hora de la mañana abrió, con puntualidad, el negocio familiar en el que trabaja desde hace cinco años, como si nada hubiera ocurrido. Equipo de Investigación se desplazó hasta el establecimiento para intentar obtener su versión de los hechos. En el vídeo principal de esta noticia puede verse su reacción ante las preguntas de los reporteros.

Días después, el programa volvió a localizar al principal sospechoso de la muerte de Esther López, esta vez en plena calle. Los periodistas aprovecharon el encuentro para plantearle algunas de las incógnitas que siguen marcando la investigación.

"¿Cómo explica que haya aparecido ADN de Esther en el maletero de su coche?", le pregunta uno de los reporteros. Instantes después, la presión aumenta: "Su vehículo presenta deformidades y arañazos compatibles con las lesiones de la víctima".

Las preguntas continúan sin respuesta. "¿Manipuló usted la centralita de su coche? Así consta en un informe de la Guardia Civil". Y una última cuestión añade aún más presión sobre el principal sospechoso: "Además, volvió dos veces a la casa de Traspinedo al día siguiente de la muerte de Esther".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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