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"Los ojos se le salían de la cara": el inquietante recuerdo del atropello múltiple en 'la boda mortal' de Torrejón

El tío de la novia recordó ante las cámaras de Equipo de Investigación el tenso momento que vivió con Micael, condenado por matar a cuatro personas en la boda de Torrejón, al pedirle un poco de whisky de una botella.

Recuperamos este reportaje de Equipo de Investigación con motivo de la nueva emisión del programa en laSexta este fin de semana. En él, el tío de la novia relató la conversación que mantuvo con Micael da Silva Montoya, condenado por el atropello mortal que acabó con la vida de cuatro personas tras una boda en Torrejón.

El familiar explicó que se encontró con Micael mientras llevaba una botella de whisky que pertenecía a la celebración. Se acercó a él y le pidió un poco de la bebida: "Fue de mala postura y me dijo que no, que la botella era suya y que mandaba él".

El comportamiento del condenado habría dejado al tío de la novia desconcertado. "La cara que tenía no era normal. Daba miedo. Los ojos se le salían de la cara", recordó el familiar, que años después volvió a relatar ante las cámaras aquel encuentro y la impresión que le produjo el comportamiento de Micael durante la celebración.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta vuelve a emitir este finde semana.

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