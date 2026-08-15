"Grababa los culos de las mujeres": así actuó el autor del atropello mortal en la boda de Torrejón

El tío de la novia aseguró a laSexta cómo vio a Micael, condenado por el atropello mortal de cuatro personas en una boda de Torrejón, grabando "el culo de las mujeres" y en actitud provocadora: "Tocaba las palmas de mala manera".

"Yo sí vi cómo grababan a las mujeres. Grababan sus culos, que me perdonan las mujeres, pero eso lo vi yo también", afirmó el tío de la novia al recordar el comportamiento de Micael, condenado por atropellar mortalmente a cuatro personas en una boda de Torrejón, al reportero de laSexta. Según contó, se presentó sin invitación y con una actitud que algunos calificaron de "provocadora".

El familiar de la novia también aseguró que Micael "tocaba las palmas de mala manera", una actitud que le habría incomodado hasta el punto de decidir apartarse de la situación. Este testimonio formó parte de un reportaje de Equipo de Investigación que ahora recuperamos con motivo de la nueva emisión del programa en laSexta este fin de semana.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta vuelve a emitir este finde semana.

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