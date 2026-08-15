"Todos volando, sangre...": el brutal relato del atropello múltiple de 'boda mortal' de Torrejón

El padre del novio recordó en Equipo de Investigación cómo el atropello dejó a varios de sus familiares heridos y aseguró que entre las víctimas estaban su madre y uno de sus hermanos: "No le importó que fueran niños, ancianos...".

"Viene y acelera todo lo que marca el marcador del coche". Con estas palabras, la prima del novio de la conocida como 'boda mortal' de Torrejón recordó ante las cámaras de Equipo de Investigación el instante en el que Micael irrumpió con su vehículo y arrolló a varios de los asistentes. El atropello acabó con la vida de cuatro personas y por estos hechos Micael fue condenado.

La testigo explicó que el vehículo avanzó a gran velocidad y describió la escena inmediatamente posterior al impacto: "Todos volando. Sangre por todos los sitios. Fue un ruido bastante fuerte, un acelerón muy fuerte".

Manuel, padre del novio, también relató cómo vivió aquellos momentos y aseguró que el conductor se llevó "a todo el mundo por delante": "No le importó que fueran niños, ancianos, mujeres... cuando más daño pudiera hacer, mejor".

Un atropello tuvo consecuencias devastadoras para la familia."Mi madre en el cielo, mi hermano en el cielo, un hermano batiéndose entre la vida y la muerte. Mi hijo y mi padre, en el hospital...", relató el padre del novio.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta vuelve a emitir este finde semana.

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