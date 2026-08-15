Cuando el Barrio de San Lázaro recibió "a pedradas" a Equipo de Investigación: "Están con palos"

Los reporteros de Equipo de Investigación se adentran en el barrio marginal de San Lázaro, en Plasencia, para investigar una importante red de blanqueo y el negocio de la droga. "¡No me ha dado de milagro!", alertaba el reportero de laSexta.

'Millonarios sin blanca' es el título de un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2016 y que se vuelve a emitir este sábado en laSexta, donde el programa analizó el supuesto entramado de cuatro familias que controlaban el tráfico de drogas en esta zona de Plasencia.

Como vemos en el vídeo que acompaña esta noticia, para acceder al barrio, los periodistas van acompañados por agentes de la Policía, conscientes de la tensión que puede generar la presencia de las cámaras. Nada más llegar, algunos residentes intentan impedir que el equipo grabe. "Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes", espeta uno de ellos.

Las cámaras captan el momento en el que varios vecinos increpan al equipo y lanzan piedras mientras los reporteros intentan continuar con su trabajo. Según el reportaje, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaban cada año alrededor de cinco operaciones antidroga en San Lázaro.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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