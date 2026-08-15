Las hermanas de Morata, atrapadas en una estafa amorosa: "Iban por el pueblo llamando a las puertas"

Las hermanas Ángeles y Amelia llegaron a quedar arruinadas después de caer en una supuesta estafa amorosa en la que sus falsos novios les reclamaban dinero constantemente. Equipo de Investigación recupera los mensajes que enviaban a sus allegados cuando ya estaban desesperadas por conseguir más dinero.

En 2024, el triple asesinato de Morata de Tajuña conmocionó a esta pequeña localidad madrileña y al resto del país. Antes del crimen, las hermanas Ángeles y Amelia habían quedado atrapadas en una presunta estafa amorosa que terminó llevándolas a una situación económica límite.

Equipo de Investigación analizó entonces el caso y habló con personas cercanas a las víctimas. Según relataban, las dos hermanas estaban "cegadas por el amor" y enviaban dinero constantemente a los hombres que creían que eran sus parejas.

Los supuestos estafadores les reclamaban cada vez más cantidades, hasta el punto de que las hermanas llegaron a recurrir a sus amigos. Enrique Velilla mostró a las cámaras algunos de los mensajes que había recibido. "Enrique, ¿me puedes dejar mil euros? Te los devolvemos cuando cobremos las pensiones", le pedían las mujeres. Pero las peticiones continuaron. En otro de los mensajes, las hermanas aseguraban: "Ahora el sinvergüenza de nuestro presidente nos pide 500 euros más".

Según explicó Velilla, ellas estaban convencidas de que Pedro Sánchez les había escrito para comunicarles que tenían dinero esperándolas en Barajas, pero que no podían acceder a él porque necesitaban pagar otros 500 euros.

El amigo se negó a prestarles el dinero. "Ellas iban por el pueblo llamando a las puertas", relató entonces Velilla, que recordó cómo Ángeles y Amelia recorrían las calles de Morata de Tajuña buscando desesperadamente nuevas formas de conseguir dinero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

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