"Huelen a mierda de gato; jubílese, señora": el acoso que recibe Equipo de Investigación y Glòria Serra en redes

Insultos, burlas y ataques personales forman parte del día a día de Equipo de Investigación y de Glòria Serra en redes sociales. El programa analiza quiénes están detrás de los 'haters' y cómo actúan quienes convierten el odio digital en rutina.

El acoso en redes sociales se ha convertido en una realidad cotidiana tanto para personas anónimas como para figuras públicas. ¿Quiénes están detrás de estos ataques? Equipo de Investigación intentó responder a esta pregunta en el reportaje 'Haters: odio en las redes' emitido 2022.

El programa recibe cada semana mensajes cargados de insultos y descalificaciones, muchos de ellos dirigidos tanto a su contenido como a su presentadora, Glòria Serra. "Me da muchísimo asco Equipo de Investigación", escribe un internauta. "Oléis a mierda de gato fermentada", añade otro. "Basura, payasos" o "Jubílese, señora" son algunos de los ataques que también ha recibido la periodista.

La violencia verbal se extiende también a otros rostros conocidos. A Miryam Benedited, miembro del jurado del Benidorm Fest que eligió a Chanel como representante de España en Eurovisión, le llegaron mensajes de extrema gravedad tras su participación en el certamen: "La puta hija de puta tramposa, así te maten a tu familia de un tiro en la cabeza", rezaba uno de ellos.

El humorista Joaquín Reyes también ha sido víctima de este tipo de acoso en redes, y se muestra contundente al respecto: "A la persona que lo ha escrito se le debe identificar y que rinda cuentas por eso, es así de sencillo", afirma.

Equipo de Investigación aborda así el alcance y la crudeza de la violencia digital, que se ha normalizado en el entorno de las redes sociales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril de 2022.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

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